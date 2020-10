Massale zoektocht naar vermiste Tim in Winterswijk: ‘We maken ons ernstig zorgen’

Grote zorgen

De politie kreeg de eerste drie weken van oktober twaalf meldingen over het verwarde gedrag van Tim. De politie is bezorgd en vreest voor het leven van de man, die psychische problemen heeft. Hij werd in oktober twee keer in een sloot aangetroffen en is toen onderkoeld overgebracht naar het ziekenhuis. ,,We weten dat hij veel wandelde in de omgeving van recreatiegebied Hilgelo”, zegt Robbert Hummelink van de politie Achterhoek-Oost. ,,Daarom gaan we daar naar hem op zoek.”

Kom niet naar het Hilgelo

De politie vraagt iedereen die Tim sinds 22 oktober heeft gezien, dit te melden. ,,Die dag zagen buren hem in verwarde toestand in zijn tuin. Daar is toen melding van gemaakt. Een andere keer stond hij ontbloot in de tuin van iemand anders, twee keer is hij in een sloot gevonden. We maken ons ernstig zorgen: wat als hij nu weer in een sloot ligt maar dit keer door niemand is opgemerkt? We hopen dat hij bij iemand thuis zit. Dus vandaar de oproep om het ons te melden als iemand hem heeft gezien.”