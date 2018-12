Master of Wine Cees van Casteren viert 500e column: ‘Link naar de wijnliefhebber’

De eigenaar van Wijnbar Zuster Margaux begroet hem met een ferme handdruk en een knikje. Niet elke gast in dit sfeervolle Amersfoortse proeflokaal wordt met zoveel egards verwelkomd. Cees van Casteren (‘Uit 1962, een echt goed jaar’) geniet aanzien onder vinologen en wijnproducenten in de hele wereld. Hij mag zich sinds 2012 ‘Master of Wine’ noemen. En dat zeggen niet veel mensen hem na. „Er zijn alles bij elkaar misschien wel een miljoen vinologen, oenologen en wijnbouwkundigen in de wereld, maar slechts 380 Masters of Wine (MW). In Nederland zijn er drie. Allemaal mannen, maar dat is toeval. Wereldwijd zijn meer vrouwelijke MW’s dan mannelijke. Ook meer vrouwelijke wijnkopers. Waarom? Vrouwen doen vaker boodschappen. Vrouwen kiezen de wijn. Daar zouden marketeers meer rekening mee moeten houden.”