Mattelier en Vincentius: geen concurrenten maar partners

De Mattelier is in 2017 geopend. Vincentius is actief sinds 1853, maar verhuist naar een groter pand aan de Ruurloseweg. Daar huist de kringloopwinkel en worden allerlei vormen van hulp aan minderbedeelden geboden, zoals maaltijdverstrekking, de formulierenbrigade, schuldhulpverlening. Ook is daar het verdeelpunt voor de voedselbank.



In dat nieuwe pand is ook ruimte voor extra activiteiten, zoals een repaircafé. En daar raakte Vincentius het werk van de Mattelier. Het sociaal-cultureel centrum wil geen activiteiten kwijtraken. ,,Dan trek je belangrijke functies bij elkaar weg", zegt wethouder Jos Hoenderboom. ,,En dat is niet de bedoeling. Het moet op elkaar aansluiten, je moet niet concurreren.”