Maximaal dertig man in de zaal? Dan maar vijf keer het podium op

Het begon allemaal net weer aardig te lopen in de DRU in Ulft. In de theaterzaal konden er per optreden of voorstelling honderd man coronaproof een plek vinden. De horeca was zo ingericht dat er ook nog - wederom coronaproof - een biertje gedronken kon worden. Maar toen werden de nieuwe regels afgekondigd en was er plots nog maar plek voor dertig man in de theaterzaal.