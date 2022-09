Maximaal veertig Oekraïners in voormalig schoolgebouw in Doesburg: Rijk betaalt verbouwing

Wanneer de vluchtelingen uit Oekraïne in de oude school in de wijk De Ooi terechtkunnen en wat de verbouwing kost, is nog niet bekend. ,,We hebben offertes aangevraagd die goedgekeurd moeten worden door het Rijk, dat de kosten betaalt”, zegt de gemeentewoordvoerder.



Heel veel hoeft er niet te veranderen aan het schoolpand dat in 2019 sloot en sindsdien wordt bewoond door antikrakers. ‘Na onderzoek door de brandweer blijkt de locatie met enkele kleine aanpassingen geschikt voor de opvang van maximaal veertig vluchtelingen uit de Oekraïne’, meldt Doesburg.



De locatie blijft geopend voor de opvang van Oekraïners zolang opvang nodig is.