Mbo’s sturen open brief over staking streekvervoer: ‘Houd daarmee op, de schade is te groot’

Twee mbo-instellingen met in totaal 17.000 studenten in de provincie Drenthe en de stad Doetinchem (Gelderland) uiten in een gezamenlijke open brief hun onvrede over de huidige acties in het streekvervoer.

Momenteel is een vijfdaagse werkonderbreking gaande voor betere arbeidsvoorwaarden in het streekvervoer. Volgens werkgevers rijdt daardoor ongeveer de helft van de bussen van regiovervoerders niet. Vakbond FNV betwist dat cijfer en stelt dat er meer uitval is, vooral in het oosten en zuiden.

In een open brief (zie onderaan) kraken twee grote mbo-instellingen de ov-acties. ,,De staking heeft een onevenredig groot effect op studenten in de regio omdat er simpelweg geen alternatief vervoer beschikbaar is. Houd daarmee op, de schade is te groot, de opbrengst in aandacht te klein, is ons pleidooi.” Het stuk komt van bestuurders Michiel Gerlagh (Graafschap College) en Arwin Nimis (Drenthe College).

Volgens de bestuurders doen mbo-scholen er alles aan om locaties open te houden, ‘opdat zij iedere student kunnen bedienen op een behapbaar aantal kilometers van zijn of haar woonplaats’. ,,Nu al zijn er scholen die met busjes rijden. En verzinnen docenten creatieve oplossingen om het onderwijs door te laten gaan ondanks de stakingen. Maar dat is niet de oplossing. Het stakingsrecht is een groot goed, maar deze stakingen in de regio zijn geen oplossing.”

Anneke Velthuis, manager Marketing & Communicatie bij het Graafschap College, laat weten dat momenteel zowel online als op locatie onderwijs wordt gegeven. ,,Dat hangt ervan af: is het praktijkonderwijs of kan het makkelijk online? Onderwijsteams hebben ruimte om dat te bepalen. We leveren daarbij maatwerk, als dat nodig is.” Volgens haar is er geen poging vooraf gedaan om de staking te stoppen, bijvoorbeeld via de rechter. ,,Dat is ook niet onze rol.”

Quote Nu al zijn er scholen die met busjes rijden. En verzinnen docenten creatieve oplossin­gen om het onderwijs door te laten gaan Open brief Graafschap College en Drenthe College

Afhankelijk van streekbus

Een van de andere regio’s die door de staking hard wordt geraakt, is Limburg. Daar rijden normaal gesproken relatief veel treinen van Arriva en er zijn veel mensen afhankelijk van de streekbus. Maar het onderwijs gaat gewoon door, ook voor de 11.000 mbo-studenten van de Gilde Opleidingen in Limburg. Diverse studenten hebben al een rijbewijs en kunnen een auto regelen. Enkele teams van docenten overwegen online les te geven of doen dat inmiddels, aldus een woordvoerder.

Dezelfde geluiden klinken bij andere schoolinstellingen. Op het Deltion College in Zwolle (Overijssel) geven ze ‘een aantal lessen’ online, laat een woordvoerster weten. ,,Onze onderwijsteams hebben gekeken waar dat kan en passend is. Daarbij is bijvoorbeeld beoordeeld of studenten van ver weg komen en afhankelijk zijn van het ov.” De hoeveelheid fysieke lessen die uitvalt door de staking verschilt per richting, aldus de zegsvrouw. Ook wordt er geschoven met lessen.

Delen van het mbo-onderwijs hebben last van de acties, maar dat is volgens een woordvoerster van de MBO Raad erg afhankelijk van de regio waarin ze liggen. Als er deels online onderwijs wordt gegeven, is dat niet het geval voor het hele mbo, benadrukt ze.

Creatieve ouders

Quote Aantal lessen online op mbo-instellin­gen, ‘als dat passend is’ Een woordvoerder van de koepel van het voortgezet onderwijs, de VO-raad, laat weten dat middelbare scholen beperkt en vooral in bepaalde gebieden last hebben van de acties. Er is hem geen overgang naar online lessen bekend. ,,Veel ouders zijn creatief om hun kinderen toch op school te krijgen. Ze slapen een paar nachten bij een vriendje dat dichterbij woont of carpoolen.”



Vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag zei al over de consequenties van de stakingen: ,,Ik vind het echt heel vervelend dat we soms kwetsbare groepen benadelen, daar baal ik grondig van. Maar we maken legitiem gebruik van ons actierecht. Dat doe je alleen als je echt uit onderhandeld bent. Onze chauffeurs moeten nu even voor zichzelf kiezen, zodat ze straks weer op een gezonde manier mensen kunnen vervoeren.”

Open brief Graafschap College en Drenthe College HOUD OP MET STAKEN IN DE REGIO Het MBO zit in de lift. Nigel Sean maakt het lied ‘Ode aan het MBO’ en haalt prompt het 8 uur journaal. Minister Dijkgraaf laat geen moment onbenut om op TV zijn waardering uit te spreken voor het vakmanschap dat het MBO voortbrengt. En ondertussen heeft ieder weldenkend mens in de gaten dat het tekort aan schilders, technici, kappers en koks en kappers haar of hem dagelijks raakt. Die tekorten aan goede MBO-ers worden steeds groter, waarbij veel studenten nog dagelijks de gevolgen ervaren van de coronatijd. En ook nu worden zij geraakt door stakingen van het streekvervoer. Een staking die heeft een onevenredig groot effect op studenten in de regio omdat er simpelweg geen alternatief vervoer beschikbaar is. ‘Houd daarmee op, de schade is te groot, de opbrengst in aandacht te klein….’ is ons pleidooi. Streekvervoer is in dunnerbevolkte gebieden van essentieel belang nu en in de toekomst. MBO scholen doen er alles aan om locaties open te houden opdat zij iedere student kunnen bedienen op een behapbaar aantal kilometers van zijn of haar woonplaats. Kleinere groepen zijn dan nodig om opleidingen in lucht te houden. En meer locaties zijn nodig. Dat geeft extra kosten, nu en nog meer in de toekomst waar krimp een grotere rol speelt. Scholing in de regio kost simpelweg meer. Net als streekvervoer in buitengebieden. Nu al zijn er scholen die met busjes rijden. En verzinnen docenten creatieve oplossingen om het onderwijs door te laten gaan ondanks de stakingen. Maar dat is niet de oplossing. Het stakingsrecht is een groot goed maar deze stakingen in de regio zijn geen oplossing. Dat genereert te weinig aandacht. Staak op een plek waar het de werkgevers raakt zodat chauffeurs en machinisten gewoon kunnen rijden. Voor die MBO-er. Voor die vakvrouw en vakman van de toekomst. Omdat ze het verdienen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: