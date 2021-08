Mechteld ten Ham komt met alternatief voor afgelast Fluisterwoud: ‘Dit doet erg veel pijn’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Oost-Nederland noteert weer iets meer positieve testen, vooral in Flevoland en Gelderland

15 augustus Het aantal nieuwe positieve coronatests in Oost-Nederland is licht gestegen. Na de 258 positieve testuitslagen van zaterdag noteerde de drie veiligheidsregio’s er op zondag samen 267; daarmee is de daling die eerder werd ingezet vooralsnog een halt toegeroepen.