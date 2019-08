Meddo verliest zijn enige supermarkt

Vrachtwa­gen raakt personenau­to in flank bij McDonald's Doetinchem

12:02 DOETINCHEM - Vlakbij de McDonald’s aan de Ettenseweg in Doetinchem is vrijdagochtend een aanrijding geweest. Een vrachtwagen en een personenauto kwamen vanaf de A18. Beide wilden linksaf slaan naar Doetinchem. Hierbij raakte de vrachtwagen de auto in de flank.