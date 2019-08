Medewerkers GGNet: ‘Noodsituatie in de psychiatrische zorg’

Instellingen hebben chronisch personeelstekort

Het onderzoeksbureau KPMG publiceerde afgelopen week een rapport over de ‘zorgwekkende’ stand van zaken binnen de GGZ. Instellingen hebben een chronisch personeelstekort. Er staan bijna 90.000 mensen op de wachtlijst van de Nederlandse GGZ-instellingen. Het duurt soms maanden voordat mensen een intake gesprek kunnen krijgen voor hun psychiatrische problemen. Er is grote werkdruk, personeel valt uit of loopt weg, de financiën lopen achter en er is een groeiend tekort aan opnamebedden.

Cliënten voelen de gevolgen

Müller: ,,KPMG richt zich met name op de gevolgen voor de organisaties. Wij maken ons zorgen over de cliënten. Die voelen de gevolgen. De geestelijke gezondheidszorg is ziek. Het meest urgente symptoom is het gebrek aan bedden in crisissituaties.”



Bestuurder Jochanan Huijser van GGnet laat in een reactie weten de zorgen rond de financiële krapte en het gebrek aan personeel binnen de GGZ te delen. Hij herkent zich echter niet in de klacht dat GGNet te weinig bedden zou hebben om mensen die acuut hulp nodig hebben op te kunnen nemen.



Volgens bestuurder Anja Vivié van vakbond FNV gaat het om een probleem dat binnen de hele GGZ speelt.