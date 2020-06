Medewerkers SKB eisen met spandoeken oprichting eigen Ondernemingsraad

Hof: jeugd-tbs na neersteken 16-jarige bij jongeren­cen­trum

16:54 ARNHEM – Een negentienjarige jongeman die in mei vorig jaar een zestienjarige jongen neerstak bij jongerencentrum de Lichtenberg in Silvolde is gisteren (dinsdag) in hoger beroep veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs voor poging tot doodslag.