Medewerkers Tuunte: 'Moeilijk te geloven dat voorbij zou zijn'

De 39-jarige Enschedeër staat nu in het filiaal op het Van Heekplein in zijn woonplaats en bemande eerder vestigingen in Borne, Hengelo, Oldenzaal en Terborg. ,,Ik heb alle veranderingen meegemaakt.”

Ongeloof

Dat nu het doek definitief zou zijn gevallen, kan hij eigenlijk niet geloven. Net als bij de overige 250 medewerkers van Tuunte is de onzekerheid groot. ,,Ik weet niet hoe het verder gaat. We blijven optimistisch”, zegt Weijermars, terwijl hij kijkt naar collega Mirscha Boswinkel (33). Ze knikt: ,,We kunnen alleen maar hopen dat het toch nog goed komt.”

Ze voelen zich gesterkt door reacties van vaste klanten. Die kwamen woensdagmorgen naar de winkel nadat bekend werd dat de investeerders achter Tuunte de stekker eruit hadden getrokken. ,,Dat klanten spontaan kwamen, was hartverwarmend”, zeggen Weijermars en Boswinkel. ,,Het loopt hier ook best behoorlijk goed. Alleen de laatste weken wat minder omdat overal uitverkoop is en Tuunte daar eigenlijk niet meer aan wilde meedoen.”

Concurrentie groot

Het was onderdeel van een strategie waarmee de winkelketen het tij probeerde te keren. De concurrentie van webshops wordt alsmaar groter en veel van de Tuunte-winkels bevinden zich in kleinere provinciesteden, die kampen met teruglopende bezoekersaantallen. Voor het bedrijf reden vooral in te zetten op vestigingen op zogenaamde A1-locaties. Daartoe behoort de vorig jaar geopende winkel op het Van Heekplein in hartje Enschede. Het filiaal wordt beschouwd als een van de toppers van de modeketen. ,,Maar als het elders niet zo goed loopt, is het uiteindelijk moeilijk het hoofd boven water te houden”, typeert Weijermars.

Gesloten kleintjes

In de afgelopen jaren sloot Tuunte al een flink aantal kleine vestigingen in dorpen en kleine winkelcentra. Daarvoor in de plaats werden in grotere plaatsen nieuwe filialen geopend, onder andere in het westen van het land. Met een charmeoffensief in de Randstad wilde directeur Louis van Andel groeien van ruim 40 naar 70 winkels.

Persoonlijke aandacht

Het wat stoffige imago van Tuunte met de slogan ‘Mode voor het hele gezin’ maakte plaats voor een modernere uitstraling, waarbij de focus ligt op vrouwen. Wat bleef is volgens Weijermars de persoonlijke aandacht voor de klant. “Daarin zijn we erg sterk. Dat past ook bij het familiegevoel van het bedrijf. Er is het nodige veranderd, maar de overtuiging dat we het samen doen, is er nog altijd.”

Een rondgang langs enkele filialen in Twente maakt duidelijk dat het faillissement niet als een complete verrassing komt. ,,We zijn niet gek, zien de cijfers”, zegt een medewerkster die niet met haar naam in de krant wil. Net als haar 250 collega’s werd ze gistermorgen via de bedrijfs-app geïnformeerd. ,,Via een mooie brief van de directie”, vindt een personeelslid. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is. De medewerkers gaan er vanuit dat de winkels vooralsnog open blijven.