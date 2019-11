Medewerkers van Slingeland ‘pikken het niet meer’ en trakteren op ‘peniscake’

video Gerda Havertong (73) uit Epse gaat met 30 jaar oude Sesam­straat-scè­ne het internet over: ‘Er is nog altijd veel racisme’

11:44 Gerda Havertong (73) uit Epse gaat momenteel met een oude scène uit Sesamstraat het internet over. In het fragment uit 1987 vertelt de actrice hoe pijnlijk het is om uitgemaakt te worden voor Zwarte Piet. Volgens haar is er tientallen jaren later weinig veranderd. ,,Deze ervaringen kent iedereen met een andere huidskleur in Nederland.’’