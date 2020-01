Meedenken over rotonde bij Rietmolen

Rel over bevrij­dings­feest op 26 april in Winters­wijk: ‘Waarom niet op 5 mei?’

15:27 WINTERSWIJK - Er is een rellerige sfeer ontstaan rond het bevrijdingsfeest op zondag 26 april in Winterswijk. Bewoners vragen zich boos af waarom niet voor 5 mei is gekozen. Ook winkeliers en marktkooplui balen van het feest op de Markt.