Meer artiesten, meer huiskamers en een afterparty: Huiskamerfestival groeit

Sjoerd Stelling­werf exposeert hyperrea­lis­ti­sche schilderij­en in Gorssel

Vormgever en artdirector Sjoerd Stellingwerf exposeert met zijn hyperrealistische olieverfschilderijen in galerie In de School in Gorssel. Zijn werk is vanaf nu tot en met december van dit jaar te zien.

11:34