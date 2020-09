Meer betalen voor afval, riool en hond in Oost Gelre

Dat is het gevolg van de begroting voor 2021, die wethouder Karel Bonsen aanbiedt aan de gemeenteraad van Oost Gelre. ,,We ontkomen er niet aan ook een beroep op onze inwoners te doen voor een sluitende begroting.” Volgens de wethouder van financiën loopt Oost Gelre met de hogere lasten ,,niet uit de pas met omliggende gemeenten.”



Onder druk

De financiële positie van Oost Gelre staat onder druk. Bonsen: ,,We krijgen structureel te weinig geld van de rijksoverheid. Dat moet echt veranderen, willen we niet het risico lopen in de rode cijfers terecht te komen.”



Oost Gelre loopt volgens de wethouder het risico dat de jaarlijkse uitkering van de rijksoverheid nog eens één miljoen euro lager uit gaat vallen. ,,Dat kunnen we op dit moment echt niet missen.”