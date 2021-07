Meer bewegen op Zorg-erf D’n Aoverstep in Lochuizen gaat nóg beter met muziek

‘De uil is in de olmen, in de olmen is den uil.’ De klassieker die ten tijde van een gelijknamige premier Den Uyl wat extra olijke noten scoorde met de oliecrisis, is nog - of weer - in. Het liedje klinkt uit een mobiele geluidsbox, met meest oudere bezoekers van de dagopvang op D’n Aoverstep vanwege twijfelachtig weer een beetje beschut onder de kapschuur. Maar ook enkele jongere bezoekers bewegen volop mee op de muziek. SFB-sportfunctionaris Susanne van den Berg-Horstman weet de deelnemers in beweging te houden. Haar collega Waldo Rhebergen doet mee vanuit een stoel. En dat inspireert ‘collega-zitters’ van de dagopvangbezoekers om ook vanuit die positie tóch te bewegen.