Meer beweging in de Achterhoek: kom mee naar buiten voor ’n ommetje!

In aanloop naar NOC*NSF’s nationale sportweek (18 tot en met 27 september) begint Sportfederatie Berkelland een campagne om iedereen meer in beweging te krijgen. Het ommetje hoort daar bij. Wandelen is een geschikte beweegvorm voor ouderen. En het is tegelijk inclusief sporten, want ook als iemand rolstoelgebonden is, kan-ie mee. Het is bovendien een sociale activiteit.