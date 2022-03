Meer Bomen Nu: ‘Berkelland is gemeente die het meeste werk maakt van de bermen’

REKKEN/EIBERGEN/HAARLO - In Berkelland komen steeds meer bomen in bermen. Om klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te vergroten. Vrijdag en zaterdag komen daar nog eens 1400 bomen en struiken bij. Wie komt helpen mag ook bomen of struiken voor in de eigen tuin meenemen.

Deze boom(ver)plantdagen maken deel uit van de landelijke campagne Meer Bomen Nu. Jonge boompjes en struiken die elders in de weg staan of te veel zijn, zijn geoogst en worden vrijdagmiddag en zaterdagmorgen herplant in vier Berkellandse bermen, onder andere aan de Zuid Rekkenseweg en de Zaterdagweg.

Ook wordt er vrijdagochtend nog geoogst in de buurt van de Lebbenbruggedijk. Wie niet kan helpen in de bermen, maar wel jong plantgoed voor de tuin kan gebruiken, kan zaterdagmiddag terecht aan de Hoonesweg, waar zo’n 4000 jonge bomen en struiken worden uitgedeeld.

Pluim voor Berkelland

Volgens Hanneke van Ormondt van Meer Bomen Nu verdient Berkelland een pluim. „Berkelland is in het hele land de gemeente die het allermeeste werk maakt van het verfraaien van de bermen. Er zitten een paar heel enthousiaste ambtenaren achter, die gesteund worden door het gemeentebestuur. Ze hebben in de afgelopen jaren al 33 kilometer berm voorzien van bomen en bloemen.”

Bermen zijn volgens haar dé plek om meters te maken voor klimaat en natuur. „Berkelland is echt actief bezig met het terugvorderen van bermen van boeren. Veel gemeenten laten het bermbeheer bij de boeren, die vervolgens de bermen bij hun landbouwgrond aantrekken, ze in hun mestadministratie meenemen en er kunstmest op strooien of Engels raaigras inzaaien. Berkelland neemt die bermen terug en plant er bomen in of zaait bloemenmengsels.”

Gratis en inheems

Meer Bomen Nu is al een paar jaar bezig met jonge bomen van kansarme naar kansrijke plekken te verplaatsen. „De natuur staat vol zaailingen, die op veel plekken weg kunnen of moeten. Het is gratis, inheems, je hebt gelijk boompjes van twee tot vijf jaar oud en je doet er geen kwaad mee.”

Het gaat om zaailingen van berken, grove dennen, haagbeuken, esdoorns, lijsterbes, vuilboom, eik en lariks, van knie- tot manshoogte. Ook zijn er stekken van vlier, vlinderstruik, wilg, populier en vijg. „Alles moet nu de grond in, anders is het te laat”, zegt Van Ormondt. „Dat is ook een gevolg van de klimaatverandering. Twintig jaar geleden liep het plantseizoen nog tot half april, nu maar tot half maart.”

Aanmelden voor de plantdagen kan via meerbomen.nu.