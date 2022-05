Meer dan 3000 wandelaars genoten van Achterhoeks Wandelevent; organisatie ‘heel tevreden’

Het aantal dagdeelnemers laat volgens Weijers zien waarom het goed is dat de naam van het evenement omgedoopt is van Wandelvierdaagse naar Wandelevent. ,,We merken dat de dagwandelingen steeds populairder zijn. Het is voor veel mensen gewoon ingewikkeld om vier dagen vrij te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Dan is het een stuk makkelijker om een, twee of drie dagen te wandelen.”