Meer dan 32 kilometer schaatsen in uur tijd? Bart gaat ervoor op de Winterswijkse baan

Nieuw kunstwerk op Liefdespad in Ruurlo: twee grote reeënkop­pen hebben een oogje op elkaar

Al wandelend over het Liefdespad in Ruurlo sta je ineens oog in oog met een ander liefdespaartje. Twee reeënkoppen met een imponerende hoogte van 6 meter kijken elkaar vanaf een afstandje aan, zoals verliefde reeën in werkelijkheid ook met elkaar communiceren.

12 december