Meer dan één op de vijf inwoners van Oost Gelre levert geen restafval in: ‘Onmogelijk’

LICHTENVOORDE - Meer dan één op de vijf inwoners van de gemeente Oost Gelre levert geen restafval in tijdens de gebruikelijke rondgang van de inzamelaars. En dat is een veel te hoog percentage, vinden burgemeester en wethouders. Want: ‘Een huishouden zonder restafval is haast onmogelijk.

De gemeente gaat daarom onderzoek doen naar de zogenoemde nulaanbieders. Belangrijkste vraag: waar laten zij hun restafval? Oost Gelre vraagt zich onder meer af er illegaal wordt gedumpt en waar, en of huishoudens afspraken hebben gemaakt over gezamenlijk inleveren van afval. Door strenger optreden hoopt de gemeente meer huishoudens over te halen hun restafval op de normale manier in te leveren. Er komt een proefproject in twee wijken, met intensieve controles.

Het is één van de kritische kanttekeningen bij een verder succesvol afvalbeleid van Oost Gelre. Want er wordt relatief goed afval gescheiden. Jaarlijks wordt 43 kilo restafval per inwoner ingeleverd met een scheidingspercentage van 89 procent. Daarmee scoort Oost Gelre het beste in de Achterhoek.

Boa’s gaan wroeten in bakken

Een tweede kritische kanttekening is de kwaliteit van het afval in met name de oranje afvalbakken. Het PMD is steeds vaker vervuild met materiaal dat er niet in hoort. Dat is ook zo bij het restafval, waar soms 60 procent ander afval in zit.