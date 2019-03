Meer én minder wandelpaden in Goor en Zwarte Veen rond Aalten

Dat herinrichtingsplan is nu definitief door alle betrokkenen goedgekeurd. Het werk in het Aaltense Goor begint na de zomer, in het Zwarte Veen is dat volgend jaar. Voor bewoners en geïnteresseerden wordt dinsdag 9 april nog een informatiebijeenkomst gehouden in ’t Romienendal aan de Aladnaweg 3 in Aalten (van 17 tot 20 uur).

Toegankelijkheid

Dat extra wandelpad loopt vanaf de Romienendiek over een oud deel van de Goordijk en is bedoeld om de toegankelijkheid van het Aaltense Goor voor wandelaars eenvoudiger te maken. Aan de andere kant van het gebied, in de buurt van de Rieteweg in Heelweg, worden de paden geschrapt. Andere wandelpaden in het Zwarte Veen worden wel aangelegd, ze zijn een wens van. de gemeente Oude IJsselstreek om het gebied recreatief beter te ontsluiten. Waar die paden precies komen te lopen wordt vastgesteld, dat kan als er verpachte grond is geruild.

In de Boterdijk, die aan de oostkant van het gebied loopt, wordt een drempel aangelegd om de snelheid van het verkeer af te remmen.

Water