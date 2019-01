Meer geld voor evenementen in Berkelland

Boh Foi Toch stopt pas als Hans Keuper omvalt

10:15 DOETINCHEM/BARLO - Boh Foi Toch viert een jubileum. In het jaar waarin de Achterhoekse dialectband 30 jaar bestaat, is de agenda nog altijd goed gevuld. Overal in Nederland, want:. ,,Ook buiten de Achterhoek slaat onze muziek aan.’’