Meer IC-bedden voor corona in Achterhoekse ziekenhuizen: ‘We hebben nog één bed reserve’

De druk op de ic’s van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk neemt verder toe. In Doetinchem waren tot voor een aantal weken terug vier ic-bedden voor corona. Dat was recent al opgeschaald naar zes.



,,Nu komt er nóg een bij", zegt Saskia Steenbergen, woordvoerder van het Slingeland. ,,We hebben nog één ic-bed als noodbed, dat kan worden gebruikt voor corona of non-corona. Hoe dan ook zitten we nu aan onze max. Meer ic-medewerkers hebben we ook niet beschikbaar.”