Meer laadpalen in Aalten voor elektrisch rijden

Veteranen willen graag in kazerne Eefde blijven: ‘Hier voelen we ons veilig’

9:00 Moet de Stichting Veteranen Oost Nederland uitkijken naar een nieuwe ontmoetingscentrum nu er een conflict met de verhuurder is over de huurverhoging? Als het aan de veteranen ligt blijven ze het liefst in het huidige onderkomen van het kazernepand in Eefde. ,,Voor velen is het een heerlijk gevoel om onder die poort hier het kazerneterrein op te rijden.’’