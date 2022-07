Meer laadpalen in Berkelland, maar Oost Gelre scoort beter

Berkelland lijkt een forse groeier zijn wat aantallen laadpalen betreft - met 68 procent erbij precies dubbel zoveel als de landelijke toename van 34 procent. Vergeleken met de buurgemeenten is echter nog sprake van een achterstand. Per 10.000 inwoners zit Berkelland op 19 laadpalen. In Winterswijk (groei 71 procent) heb je 22 laadpalen per 10.000 inwoners. Oost Gelre laat een groei van slechts 36 procent zien (van 96 naar 131 laadpunten), maar heeft wel mooi 44 laadpalen per 10.000 inwoners. Dat laatste zit dicht bij het Gelderse gemiddelde van 45 laadpalen per 10.000 inwoners.