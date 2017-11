Meer lawaai op het spoor in de Achterhoek

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is van plan om toe te staan dat treinen op het spoortraject tussen Zutphen en Lichtenvoorde meer geluid mogen produceren. Langs een groot deel van dat traject van ongeveer 32 kilometer is sinds vorig jaar sprake van overschrijding van de geluidsnormen, heeft Prorail geconstateerd. Op verzoek van de spoorbeheerder wordt daarom nu voorgesteld om de geluidproductieplafonds op veel meetpunten te verhogen, waardoor het lawaai alsnog is toegestaan.

Toch is bij negentien woningen langs het spoor ook met de nieuwe, soepelere normen sprake van overschrijding van de maximaal toegestane bovengrens van 55 decibel. Slechts bij twee van die omwonenden worden maatregelen op het spoor genomen. In de buurt van een woning aan de Damlaan in Eefde en één aan de Lochemseweg in Warnsveld worden raildempers aangebracht op het spoor. Voor aanpassing van het spoor bij de resterende omwonenden is geen budget, wordt gesteld in een rapport dat in opdracht van Prorail is opgesteld. Bovendien liggen op veel plekken nog houten bielzen, terwijl de geluidsbeperkende raildempers alleen op betonnen dwarsliggers kunnen worden geplaatst.

Vooral omwonenden langs het spoor in Vorden en Ruurlo zijn slachtoffer van het gebrek aan maatregelen, maar ook in Warnsveld, Eefde, Beltrum en Lievelde worden de normen overschreden. Bij de zeventien woningen in die plaatsen waar treinen ook in de toekomst teveel lawaai produceren wordt nog wel bekeken of isolatie aan de gevels kan worden aangebracht om op die manier het lawaai binnen de huizen te beperken.

Snelheidsverhoging

De overschrijdingen van de geluidsnormen worden tussen Zutphen en Vorden veroorzaakt door de nieuwe dienstregeling die vorig jaar is ingegaan. Sindsdien rijden treinen op dat traject 140 kilometer per uur in plaats van 120. Die hogere snelheid geeft reizigers namelijk meer overstaptijd op station Zutphen. Op die manier is de aansluiting tussen de regionale treinen van en naar Winterswijk en de intercity’s van en naar Arnhem verbeterd. Op het traject tussen Vorden en Groenlo worden de normen volgens het rapport overschreden ‘doordat de materieelinzet in de huidige dienstregeling afwijkt van de materieelinzet op basis waarvan de geluidproductieplafonds zijn vastgesteld.’ Ook speelt een eerdere verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur daar een rol.