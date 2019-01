Meer logeerplekken op terrein van Elver in Nieuw-Wehl

Elver is een Achterhoekse zorginstelling, die gespecialiseerd is in het verzorgen en begeleiden van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. ,,We merken dat er steeds meer behoefte komt om mensen tijdelijk een weekeindje weg te gunnen. Dat geldt zowel voor de cliënten als voor de familie. Voor cliënten biedt het een leuk uitje, voor de familie is het een moment om even tot rust te komen of om de aandacht op andere gezinsleden te richten", vertelt woordvoerster Lineke Huiskes.