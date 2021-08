Meer ruimte op netwerk voor zonne-energie in Bronckhorst

Organisato­ren van evenemen­ten in de regio zijn unaniem: ‘750 mensen is te weinig’

10:41 Een eendaags festival of evenement organiseren met alles erop en eraan voor maximaal 750 bezoekers zonder vaste zitplaats is financieel gezien onmogelijk. Organisaties kiezen daarom juist wél voor een vaste zitplek of toch voor (mogelijke) verplaatsing. Scholen en verenigingen overleggen ondertussen druk over wat zij nog kunnen met de introductieweken.