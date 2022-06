Meer tijd voor verwijderen asbestdaken niet eens zo slecht, maar: ‘Dat het vrijwel stil ligt, kan niét de bedoeling zijn’

,,Want het vrijkomen van asbestvezels is nog altijd slecht voor de gezondheid”, vindt Hiddinga, voorzitter van de thematafel Wonen & Vastgoed in de zeven Achterhoekse gemeenten.



,,Het is niet best dat er nu niets gebeurt. Het niet saneren werkt onder meer ondermijning in de hand: als er geen druk is om asbest weg te halen is de kans groter dat lege schuren blijven staan en aantrekkelijk worden voor gebruik door criminelen. Ook moet je er niet aan denken wat er gebeurd bij brand. Dan bestaat het risico dat de gevaarlijke vezels loskomen en worden verspreid.”