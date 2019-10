Meer vergoedingen voor kinderen van minima in Oude IJsselstreek

Concordia in Brummen blijft dicht vanwege conflict tussen gegadigden en Grolsch

7:01 Het café en de zaal van Concordia in Brummen zijn nog altijd potdicht. Ondanks de ambitie die gegadigden eerder hebben uitgesproken, om het zalencentrum nieuw leven in te blazen. Zicht op het heropenen van de horecazaak, is er niet.