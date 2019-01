Verplicht

Ondernemers zijn in het kader van de Wet Milieubeheer per 1 januari verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze treffen. Doen ze dat niet dan riskeren ze een boete van de inspectie van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Deze stok achter de deur zorgt ervoor dat bedrijven weinig keuze hebben. Ze moeten aan de slag met de energietransitie, want per 1 juli moeten ze kunnen aantonen welke maatregelen ze hebben getroffen. Wat soms wordt vergeten is dat het is niet alleen wettelijk vereist is, het levert ze ook veel op.