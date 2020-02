Meer woningbouw mogelijk in Oude IJsselstreek

Donderdagavond is de raad unaniem akkoord gegaan met de ‘Lokale kwaliteitscriteria woningbouw’, waar de kaders zijn gesteld voor toekomstige ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat nieuwe woningen in eerste instantie op zogenoemde inbreidingslocaties worden gebouwd of op plekken waar sprake is van leegstand in voormalige winkelpanden. ,,We willen eerst de dorpscentra gezond maken. Niet alleen van de grotere dorpen, maar ook in de kleine kernen", verzekerde wethouder Ben Hiddinga.