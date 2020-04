Meer ww-uitkeringen in Achterhoek door corona

In maart ontstonden in de Achterhoek 480 nieuwe WW-uitkeringen en werden 354 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 34% toe ten opzichte van februari. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was in maart 2019 het aantal nieuwe WW-uitkeringen 9% lager dan in februari 2019.