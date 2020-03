Meerdere coronapatiënten erbij in Achterhoekse ziekenhuizen: ‘Blijft de komende dagen stijgen’

Omdat de situatie nu per uur kan veranderen hebben de ziekenhuizen besloten het exacte aantal patiënten niet meer te noemen. Eerder werd bekend dat twee mensen uit Noord-Brabant hier in de ziekenhuizen liggen: één in Winterswijk, één in Doetinchem. Zaterdag werd een inwoner van Oude IJsselstreek opgenomen in het Slingeland in Doetinchem.



Dat was meteen ook de laatste bevestigde besmetting in de Achterhoek, waarmee er vanuit kan worden gegaan dat de nieuwe coronapatiënten in de Achterhoekse ziekenhuizen van buiten de regio afkomstig zijn. ,,Dat kan ik niet bevestigen”, zegt Steenbergen.