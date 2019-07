Meerdere mensen bestolen tijdens pinnen in de Achterhoek

Auto rijdt rechtdoor in bocht en botst frontaal tegen boom: één gewonde

13:30 HENGELO - Bij een frontale botsing tegen een boom langs de Steenderenseweg in het buitengebied van Hengelo is maandagmorgen één inzittende van de auto gewond geraakt. Diegene is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.