‘Meerval zorgt voor minder vangst bij viswedstrijden’

ULFT - Het fraaie clubgebouw en de vissteigers van HSV Brasem aan de Oversluis in Ulft liggen op een steenworp afstand van de plek waar in de nacht van vrijdag op zaterdag de ‘monstermeerval’ in de Oude IJssel werd gevangen. Enerzijds juicht de visclub alle aandacht die het water door de recordvangst krijgt toe. Anderzijds betreurt de vereniging het dat juist de meerval en de snoek er waarschijnlijk voor zorgen dat er al jaren steeds minder witvis wordt gevangen bij wedstrijden.