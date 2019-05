Wallaby glipt in hartje Winters­wijk uit de handen van Olette

12:24 WINTERSWIJK - De wallaby die afgelopen weekend opdook in Winterswijk, is nog niet gevangen. Zondagochtend had Olette van der Werf van de Dierenambulance regio Doetinchem en Winterswijk de kleine kangoeroe bijna te pakken. ,,Ik had hem echt bijna, maar hij wist uiteindelijk toch te ontglippen. Dat was balen.”