Meester Wim stapt na 40 jaar uit onderwijs: ‘Het is niet ingrijpend veranderd’

Hij oogt niet als iemand die echt aan zijn pensioen toe is, of pre-pensioen zoals hij zelf aanduidt. Hij mag dan al een lange carrière in het onderwijs achter de rug hebben, de zestiger lijkt nog even energiek als toen hij net van de pabo kwam, in de tijd dat het nog Pedagogische Academie heette. „Dat komt door het werken met kinderen. Dat geeft mij veel energie”, aldus de scheidend directeur ofwel, zoals zijn functie tegenwoordig is, locatiecoördinator.