Mega-melkveehouder alweer weg uit Laag Keppel: ‘Twee locaties in Achterhoek niet efficiënt’

De reden van vertrek is dat werken op één locatie efficiënter is, zegt Amber van Bakel namens de familie. ,,We hadden veel verkeer tussen beide locaties.”



Beide boerderijen zijn eigendom van de bekende Booking.com-miljonair Kees Koolen. De verhuizing uit Laag Keppel is in goed overleg gegaan, zeggen beide partijen.



In de twee boerderijen stonden elk 400 koeien, nu zijn dat er in Steenderen 600 geworden. De overige dieren zijn op andere locaties van de Limburgse familie ondergebracht. ,,De stallen in Steenderen staan nu vol", aldus Van Bakel, die zegt dat de familie vooralsnog niet van plan is om elders in de Achterhoek nog een andere locatie te runnen.