Mega-mestvergister Groenlo komt er voorlopig niet: geen vergunning

Rechtbank zet streep door vergunnin­gen voor enorme mestvergis­ter in Groenlo

28 juni GROENLO/ARNHEM - Voorlopig is er nog geen sprake van een nieuwe mestfabriek op de Laarberg in Groenlo. De rechtbank heeft de omgevings- en waterwetvergunningen voor het bouwen van de mestverwerkingsinstallatie vernietigd. Volgens de rechtbank is in deze vergunningen onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er geen milieueffectenrapport is gemaakt.