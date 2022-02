Mega-mestvergister Groenlo tóch niet van de baan: bedrijf wil mestfabriek op De Laarberg nog steeds bouwen

Wat het bedrijf betreft is het plan absoluut nog niet van tafel. ,,In onze ogen is de optie tot koop voor het perceel niet ontbonden”, zegt Wassili Diagos van WSB Energy. Het bedrijf zet de plannen dan ook gewoon door.



Dit hoewel er volgens directeur Joost Okkema van De Laarberg, waar de mestvergister zou moeten komen, ‘op dit moment geen contractuele overeenkomst met WSB Energy’ is. Dat liet hij deze week weten in de raadscommissie in Oost Gelre.



Het bedrijf betwijfelt die uitleg. ,,Wij zijn in goed overleg met De Laarberg om dit af te handelen. Maar zeggen dat er geen contractuele overeenkomst is, klopt wat ons betreft niet”, zegt Diagos.



Ook vindt WSB Energy de contractuele beëindiging van de koopoptie op het perceel onrechtmatig.