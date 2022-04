Mega-paardenevent Outdoor Gelderland verhuist van Papendal naar Vragender: ‘Streven naar 25.000 tot 30.000 bezoekers’

Dat het Outdoor-evenement in de Achterhoek neerstrijkt, is volgens Mariska van Groningen van EQ Ivention dat Outdoor Gelderland organiseert, niet zo vreemd. ,,Al negen jaar werken we met de familie Morssinkhof van Paardensportcentrum Lichtenvoorde samen bij de organisatie van Jumping De Achterhoek”, zegt zij. ,,Daardoor kende ik de wens van hen om een groot internationaal concours in Vragender te organiseren.”



De puzzelstukjes vielen de afgelopen jaren in elkaar. Van Groningen: ,,Op Papendal was de continuïteit van Outdoor Gelderland in het geding omdat we geen vaste datum op de kalender konden overleggen. Dat is enorm belangrijk, want de kalender met grote evenementen in Europa is overvol. Gevoegd bij de ambitie en de ontwikkelde accommodatie in Vragender, de sfeer die het daar uitstraalt, het is een beetje een parkachtige omgeving.”