Mega Piraten Festijn in Duits Kalkar: drive-in muziekfeest met 600 auto’s

Op het terrein van Wunderland Kalkar vindt die dag een drive-in muziekfestijn plaats. Liefhebbers mogen in de auto - 600 auto's met maximaal 5 inzittenden per wagen - naar hun favoriete zangers, zangeressen en bands luisteren.



Uitgesteld

In deze regio zou het festijn hebben plaatsgevonden op 21 maart in Zelhem. Maar corona gooide roet in het eten. Dat evenement is uitgesteld naar 24 oktober. In Gelredome staat het Mega Piraten Festijn gepland voor 12 december.



Voor het festijn in Kalkar kopen bezoekers tickets per auto. Wie met vijf mensen in een auto komt, betaalt slechts 16 euro per persoon. Elke auto betaalt namelijk 80 euro entree.



De artiesten treden op op een buitenpodium en de optreden zijn ook te zien op een aantal grote beeldschermen rondom de geparkeerde auto's.



Wie tijdens het concert naar het toilet moet, heeft een wc-kaart nodig en moet een mondkapje dragen. Eten en drinken kunnen bezoekers zelf meebrengen maar versnaperingen worden ook bij de auto's te koop aangeboden.