Mega Piraten Festijn terug in Zelhem

Opvallendste artiest op het festijn vol piratenmuziek is de hardcore-dj Paul Elstak, die komt als vervanger van Jan Smit. ‘Dat is voor ons én voor hem een stukje buiten onze comfortzone. Maar de ervaring leert dat dat bij ons publiek geen probleem is’, laat organisator Eddie Mensink weten. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat zijn optreden een succes wordt!’.

Koning der piraten

Elstak draait in de hoofdtent waar ook artiesten staan als Jannes (koning der piraten), Thomas Berge, Gerard Joling en The Spitfires. Daarnaast is het Robert Pouwels Radio NL Feestcafé nieuw in een aparte tent. Hier zal feest-dj Robert Pouwels de hele avond plaatjes draaien.



Ook is er nog de zogeheten (kleine) Wunderbar, waar voornamelijk après-ski muziek klinkt voor een man of honderd.



Eén en ander wordt gepresenteerd door Willie Oosterhuis, die alle artiesten op zijn eigen, kenmerkende wijze aankondigt. Het feestterrein in Zelhem gaat open om 18.30 uur en het programma duurt tot 01.00 uur.



Kaarten (vanaf 27,50 euro) zijn online te koop via megapiratenfestijn.nl.