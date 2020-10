Mega-wokrestaurants wachten maatregelen niet af en gaan wéér dicht

Het is de tweede keer dat beide mega-restaurants dicht gaan vanwege corona, de eerste keer was dit voorjaar in het weekend van 15 en 16 maart.



In Duiven besloot Nieuwe Tijd destijds ook de deuren per direct gesloten te houden om de veiligheid van gasten en personeel te waarborgen. Het restaurant met 600 zitplaatsen is sindsdien niet meer open geweest. ,,Duizenden reserveringen hebben we moeten afzeggen”, zei eigenaar Michael Yang vandaag in deze krant over de nu inmiddels al maanden durende sluiting van zijn restaurant.