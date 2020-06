Megadruk traject Winterswijk-Arnhem is nog nooit zo rustig geweest: ‘Ik word gespannen van drukke treinen’

Het is rustig woensdagochtend in de spits op het normaal zo drukke traject Winterswijk-Arnhem. Nu de treinen sinds 25 mei weer volgens reguliere dienstregeling rijden en op 2 juni de middelbare scholen zijn gestart, is de rust opvallend. In Doetinchem staat slechts een handjevol mensen staat te wachten op het perron, bijna allemaal dragen ze het sinds 1 juni verplichte mondkapje.



Tineke Ansems (65) is de enige in de coupé: ,,Het is rustig in de trein. Dat is fijn, ik word er namelijk wel gespannen van als het te druk is.” Ze is tevreden met de genomen maatregelen in het openbaar vervoer.



Ook de mondkapjesplicht vindt ze geen probleem: ,,Het is goed dat ook de conducteurs een mondkapje hebben. We moeten verspreiding zien te voorkomen.” Al is er volgens haar wel een nadeel aan de mondkapjes. ,,Soms is het wel onhandig, door het mondkapje beslaat mijn bril”, vertelt ze lachend.