Megahart kleurt centrum Doetinchem als medeleven na aanslag Utrecht

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen om 19.45 uur naar het Simonsplein komen, zodat om 20 uur een foto gemaakt kan worden van het hart dat gevormd wordt door alle aanwezigen. Na het maken van een foto wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers en de andere betrokkenen bij de aanslag in Utrecht van maandag.

,,Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is", weet Kaya van den Berg, een van de initiatiefnemers van de actie. ,,We willen op deze manier ons medeleven tonen aan de inwoners van Utrecht. We laten ons niet kisten door kwaadwillenden in ons land. Het brengt ons juist dichter bij elkaar en laat zien dat we juist liever voor elkaar moeten zijn.”