Megatestlocatie corona in Wehl open; GGD sluit teststraat in Zelhem

Het is ook de bedoeling dat in Wehl ook sneltests afgenomen worden met de zogeheten SpiroNose, een apparaat dat een coronabesmetting ‘ruikt’ aan de adem. De uitslag is er supersnel en volgt al na enkele seconden.



Volgens GGD-woordvoerder Jessica van den Bergh worden nu voorbereidingen getroffen om dit in Wehl te realiseren. Het gaat bijvoorbeeld om aantrekken van personeel en het op orde brengen van de luchtcirculatie, zodat de tests betrouwbaar zijn. ,,Als dat oké wordt bevonden, gaan we ervan uit dat we kunnen beginnen met de ademtest”, zegt Van den Bergh.



Het is nog niet duidelijk wanneer dat is en hoeveel apparaten er dan in Wehl komen te staan.