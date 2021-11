Megchelen krijgt er ruim veertig nieuwe woningen bij

In 2020 is onderzoek gedaan naar de woningbouwbehoefte in Megchelen. Uitkomst was dat er veel vraag is naar woningen voor starters en woningen voor senioren, maar ook naar tweekappers en vrijstaande woningen.

Tegelijk met het onderzoek is aan grondeigenaren de mogelijkheid geboden een woningbouwplan in te dienen. Naar aanleiding daarvan zijn vier plannen ingediend. Drie plannen worden voor de initiatiefnemers zelf ontwikkeld, het vierde plan is het plan Meghlo, een uitbreidingswijk met 44 woningen op de locatie van de voormalige kwekerij.

Doorstroming

Volgens het college zorgt de diversiteit aan woningen in het plan voor een betere doorstroming op de woningmarkt, omdat bestaande woningen vrijkomen. Het college heeft een principeakkoord gegeven, wat inhoudt dat de initiatiefnemer het plan in overleg met de gemeente Oude-IJsselstreek verder kan uitwerken en de noodzakelijke procedures in gang kan zetten. De initiatiefnemer heeft daar maximaal drie jaar de tijd voor.

Voor de nieuwe woningen is gekozen voor een uitbreidingslocatie omdat inbreiding - dus bouwen in de bestaande kern - in Megchelen niet mogelijk is. Veel vrije plekken in Megchelen zijn openbare groenvoorzieningen. Volgens het gemeentelijk beleid wordt er eerst naar inbreiding gekeken, en dan pas naar uitbreiding.

Met de komst van de woningen aan de rand van het dorp kan er een verbinding ontstaan tussen het park ‘Meghlo’ en Huis Landfort. Door fiets- en wandelpaden, ontstaat de mogelijkheid om het landschap hier en daar te herstellen en op een natuurlijke wijze te verfraaien in de sfeer van het verderop gelegen natuurgebied Engbergen. In de bouwplannen wordt veel rekening gehouden met klimaatadaptatie en met natuurinclusief bouwen; een bouwvorm die er voor moet zorgen dat een bouwwerk bijdraagt aan de biodiversiteit en natuurwaarden.